Grande successo per la festa di Inner Wheel al Palazzo del Turismo

Emozione, condivisione e divertimento per oltre 230 socie del Distretto 209 di Inner Wheel. È stato un successo “Facciamo del bene da 100 anni” la festa che si è svolta al Palazzo del Turismo, sabato 16 marzo in occasione dei 100 anni dalla fondazione di Inner Wheel. Un dono speciale fatto alla Governatrice del Distretto 209 Anna Rita D’Alessandro, dalla Board Director Cinzia Tomatis, è stata la video chiamata della Presidente dell’International Inner Wheel, Trish Douglas, per complimentarsi dell’evento. La Presidente Trish non è potuta intervenire personalmente in quanto appena rientrata dai lunghi ed impegnativi viaggi. Si è complimentata per la bella manifestazione, molto partecipata, e ha rinnovato l’invito a Manchester, in occasione della Convention del Centenario. Ha esortato tutte le amiche a continuare nell’impegno a brillare. “Shine a light a tutte”. Il pomeriggio, presentato da Giulia Airaudo del club di Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta, ha preso il via con l’intervento di Adele Tellarini responsabile di “Casa Novella” di Castel Bolognese, struttura che si occupa di accogliere bambini, disabili e persone disagiate, che è stata danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. Il Distretto 209, guidato dalla Governatrice Anna Rita D’Alessandro, ha infatti promosso una raccolta fondi a sostegno della struttura e dei suoi ospiti. Il pomeriggio è stato animato dalle performance di alcune socie Inner Wheel del Distretto 209, che comprende le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, che si sono esibite nell’interpretazione di poesie, brani musicali e piece teatrali. A destare interesse e ammirazione la sfilata delle creazioni di alta moda di Pola Cecchi, socia del club di Firenze Medicea che ha fatto indossare a una trentina di modelle, tutte socie Inner Wheel, abiti da sogno realizzati per valorizzare la donna. La Governatrice D’Alessandro non ha nascosto la sua emozione: “Grazie a tutte le socie Inner Wheel” ha detto “per aver condiviso e reso possibile la realizzazione di questo incredibile sogno”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comitato organizzativo composto da Eleonora Pasini (Club Riccione Valconca Rosa dei Malatesta), Elisa Tano (Club Atessa- Media Val di Sangro), Patrizia Rossini (San Lazzaro Savena-Idice) e Paola Primavera (Club di Atessa), Amneris Vigarani (Club di San Lazzaro) e all’immediate past Governatrice Lilly Pasini. La serata si è conclusa nella locanda “I Girasoli” di Misano Adriatico con una serata all’insegna del divertimento e dell’amicizia. L’organizzazione, infine, intende ringraziare tutti i soggetti, tra cui enti locali, imprenditori e commercianti, che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione. L’evento è stato a cura del Distretto 209 Italia – International Inner Wheel, guidato dalla Governatrice Anna Rita D’Alessandro, con il patrocinio del Comune di Riccione.

cs Comune di Riccione