Grazie al protocollo d’intesa firmato questa mattina tra Segreteria di Stato per l’Industria e ASLEM il messaggio importante che l’associazione vuole dare entrerà in tutto il contesto imprenditoriale della Repubblica di San Marino.

E’ stato firmato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino rappresentata dal Segretario di Stato Fabio Righi e l’Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne (ASLEM) rappresentata dalla Presidente Patrizia Cavalli. Gli ambiti del Protocollo d’Intesa sono l’educazione alla salute e al benessere e più in generale all’educazione civica, allo scopo di generare nei partecipanti una capacità di cittadinanza sociale e responsabile che solleciti la partecipazione alla vita sociale e alla solidarietà a livello locale, nazionale ed europeo; la sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e l’informazione e la formazione sulle problematiche connesse. Le iniziative finalizzate alla promozione della cultura del dono, di informazione e formazione saranno rivolte prevalentemente al personale dirigenziale e alle maestranze degli operatori economici. Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria): ‘Questo accordo vuole essere il segno tangibile della disponibilità della Segreteria a veicolare e amplificare anche nel contesto imprenditoriale il messaggio importante che ASLEM vuole dare. Il protocollo ha anche un valore economico, sempre di più la sinergia tra pubblico e privato è infatti fondamentale per contribuire ad affrontare sfide e a risolvere problemi sociali. Stiamo lavorando all’introduzione di provvedimenti normativi specifici per dare maggiore riconoscimento e dignità alle associazioni, la firma del protocollo cade in un momento propizio rispetto al lavoro che la Segreteria sta portando avanti.’ Patrizia Cavalli (Presidente ASLEM): ‘C’è tantissima soddisfazione da parte della nostra associazione per la firma di questa mattina, si tratta del terzo protocollo che sottoscriviamo con le istituzioni. Entrare in tutte le aziende e industrie sammarinesi grazie all’impegno della Segreteria di Stato per l’Industria a diffondere il protocollo è una cosa immensa, sarà di grande aiuto per noi per favorire la programmazione e la realizzazione di attività volte a integrare le iniziative che proponiamo. Ringrazio il Segretario Righi per aver creduto in ASLEM, la cui mission è da sempre salvare delle vite e iscrivere il maggior numero di giovani nel registro mondiale dei donatori di midollo.’

