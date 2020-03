Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 11 marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna:

 n. 66 i casi positivi, di cui 41 ricoverati all’Ospedale di San Marino (6 in Rianimazione con sintomatologia severa – 1 femmina e 5 maschi -, 35 nella degenza predisposta nell’ala al secondo piano con sintomi moderati - 23 maschi e 12 femmine -) e 25 sul territorio, di cui 8 al Centro Colore del Grano e n. 17 a domicilio (12 maschi e 13 femmine)

 n. 3 decessi

 n. 127 tamponi totali effettuati, di cui 46 risultati negativi, 69 positivi e 12 in attesa di esito.  n. 195 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (140 laici, 33 sanitari, 3 Forze dell’Ordine)

 n. 142 quarantene terminate

Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome della Segretaria di Stato alla Sanità, intende esprimere vicinanza e sentimenti di vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici del nostro concittadino di 87 anni venuto a mancare nella giornata di oggi. Si ricorda alla cittadinanza che in caso di disturbi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37.5 è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure la Guardia Medica e non bisogna recarsi al Pronto Soccorso, ai Centri Salute o agli ambulatori decentrati. Per aggiornamenti sulle nuove misure emanate dal Governo e in vigore da oggi fino al 6 Aprile consultare i siti istituzionali e per informazioni contattare il numero 0549 994001 oppure la Centrale Operativa Interforze allo 0549 888888 per eventuali segnalazioni.

San Marino, 11 marzo 2020