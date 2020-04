Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 23 aprile 2020

I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 501 (conteggio dal 27 febbraio). I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 398; i deceduti 40; i guariti 63. L’andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri (22 Aprile) evidenzia:

 13 nuovi positivi*, deceduti 0, guariti 1 Tra le persone positive, 15 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui:

 3 in Terapia Intensiva (1 femmine e 2 maschi);

 12 nelle degenze di isolamento (7 femmine e 5 maschi) Sono invece 383 le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (202 femmine e 181 maschi). I dimessi dall’Ospedale per migliorate condizioni (clinicamente guariti) sono 123 (+1) Per quanto riguarda le quarantene sono:

 681 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (612 laici, 55 sanitari, 14 Forze dell’Ordine)

 1.020 le quarantene terminate

Totale quarantene attivate: 1.701

Il totale dei tamponi effettuati è di 1.929; 57 i tamponi refertati nella giornata di ieri.

*si ricorda che dal 7 aprile, con l’esecuzione di test sierologici e dei tamponi analizzati direttamente dal Laboratorio Analisi di San Marino è iniziata l’indagine specifica della ricerca del virus Sars Cov 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già positive, anche su individui asintomatici. Risulta quindi da tali ambiti la quasi totalità dei nuovi casi positivi registrati da allora. Si ricorda l’appuntamento informativo di domani, alle ore 11, con il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 Massimo Arlotti, che risponderà in diretta alle domande dei cittadini. Per inviare quesiti: contattare i numeri 0549 994561 e 994203 oppure inviare una mail a ufficio.stampa@iss.sm o utilizzare la posta di Messanger sul profilo ufficiale FecebooK dell’ISS (@ISSRSM).

c.s. Iss