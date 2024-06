Hanno vinto tutti gli albergatori!

Affrontare in maniera costruttiva i numerosi temi al centro della quotidiana discussione sul futuro del turismo della Città. Con questo obiettivo abbiamo scelto di candidarci alle elezioni per il rinnovo del management di Federalberghi Riccione e con questo obiettivo lavoreremo a partire da oggi. I colleghi albergatori ci hanno scelto “in blocco” apprezzando le proposte fatte nei giorni precedenti il voto. E’ il momento di un doveroso ringraziamento a tutti gli albergatori che, facendo registrare un’affluenza record, hanno dimostrato amore e interesse verso il settore e che, scegliendo questo gruppo di lavoro hanno evidenziato quelli che sono i temi di interesse. Da qui ripartiamo per dare peso al lavoro di Federalberghi Riccione con la garanzia di massima collaborazione con tutti gli imprenditori, le autorità e gli enti locali e con Rita Leardini e Giorgio Fortunato con i quali sarà un piacere collaborare. Grazie di cuore.

cs Alan Gasperoni