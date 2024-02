I canti della terra al Green Festival

Sull’onda della transizione ecologica e del turismo sostenibile, si stanno sempre più recuperando quelle che sono le radici culturali dei territori, come mestieri e tradizioni. Il nuovo turismo ha “fame” di contenuti, quelli che il turismo di massa non si è mai preoccupato di reclamare: mare, buon cibo, divertimento e costi contenuti è quanto si aspettava di trovare in Riviera. E in questo la Riviera non deludeva.

Il Green Festival San Marino, che andrà in scena il 23 e 24 febbraio, tratterà di territorio e della sua biodiversità agroalimentare, con un occhio di riguardo a forme di cultura popolare e nuovi modelli di turismo.

Venerdì 23 febbraio alle ore 18,00 presso Podere Lesignano andrà in scena L'Uva Grisa, gruppo di musica tradizionale col suo spettacolo “Canti di Mare e di Terra”, paesaggi sonori e biodiversità dell’antica cultura popolare romagnola.

Per questa tappa sammarinese, verranno proposte alcune registrazioni di antiche canzoni popolari eseguite da Marino Podeschi nato a Canepa nel 1917, e registrate nel 1997 a Santa Mustiola, dove Podeschi abitava.

Sono varianti sammarinesi di brani diffusi nell'Italia centro-settentrionale. Un brano è un frammento di “Pasquella”, poi c'è un canto chiamato "La cena della sposa", e un frammento di “Serenata satirica”.

Poco prima della loro esibizione, salirà sul palco Roberto Ferretti che presenterà il suo progetto di promozione turistica “Le Marche in valigia”, un originale modello per raccontare le Marche nel mondo.

Quindi sarà la volta di Yukiko Hayashi, ceramista e operatrice turistica, tra i fondatori dell’associazione culturale gastronomica “Mac/caroni – l’arte del cibo consapevole”, che ci parlerà del suo amore per il Montefeltro, del quale è insuperabile ambasciatrice attraverso la presentazione del libro edito dal Green Festival “L’anima in ogni cosa”.

