I consiglieri Marco Nicolini e Marica Montemaggi alla II sessione 2024 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione) e Marica Montemaggi, prenderà parte alla II sessione 2024 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 15 al 19 aprile prossimi. In apertura di sessione l’Assemblea si esprimerà in merito alle richieste di dibattiti con procedura d'urgenza riguardanti la morte di Alexei Navalny e la necessità di contrastare il regime totalitario di Vladimir Putin e la sua guerra alla democrazia, oltre alla questione della detenzione arbitraria di Vladimir Kara-Murza e della persecuzione sistematica dei manifestanti contro la guerra nella Federazione Russa e in Bielorussia, nonché in merito al progetto di Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Seguirà altresì la richiesta di discussione sul tema d’attualità "Il ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire una catastrofe umanitaria a Gaza". I lavori proseguiranno con dibattiti incentrati su argomenti quali le strategie del Consiglio d’Europa per la salute dei mari e degli oceani e per contrastare la crisi climatica, integrare i diritti umani con un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile attraverso il processo di Reykjavik, nonché tematiche inerenti alla tutela dei minori dalla violenza online e alla libertà di espressione e riunione delle persone LGBTI in Europa. In plenaria si esamineranno altresì questioni quali il rapporto tra maggioranza parlamentare e opposizione in democrazia, oltre alla promozione della revisione del Codice delle Buone Pratiche sui Referendum. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano inoltre, il sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina e la richiesta di adesione al Consiglio d'Europa da parte del Kosovo, oltre alle sanzioni contro le persone incluse nella "lista Kara- Murza" e relativo intervento da parte di Evgenia Kara-Murza, così come il rispetto degli obblighi statutari e degli impegni da parte dell’Albania. Interverranno in plenaria il Principe ereditario Alois del Liechtenstein, oltre al Ministro degli Affari Esteri, dell'Istruzione e dello Sport del Liechtenstein, Dominique Hasler, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Sono altresì previsti gli interventi del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, del Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Moldova, Mihail Popșoi e del Presidente del Parlamento Ucraino, Ruslan Stefanchuk.

