Il CEMEC nuova struttura di Protezione Civile, firmato il Protocollo d’Intesa

Da oggi il CEMEC (Centro Europeo Medicina delle Catastrofi) è una struttura di Protezione Civile, firmato il protocollo che sancisce una forte collaborazione tra le due realtà. La legge che istituisce la Protezione Civile a San Marino (Legge 27 gennaio 2006 n. 21) prevede infatti all’art.7, comma 1, lettera p) che possono annoverarsi strutture operative di Protezione Civile anche gli “enti che, pur avendo finalità e scopi diversi, abbiano al proprio interno una organizzazione potenzialmente utile quale struttura di Protezione Civile”.

Forti di questo principio il Capo della Protezione Civile di San Marino Ing. Pietro Falcioni e il Presidente del CEMEC Prof. Roberto Mugavero hanno firmato il Protocollo d’Intesa al fine di poter attivare il CEMEC in fase emergenziale qualora le circostanze lo richiedano.

Il personale sanitario CEMEC, attivato in situazioni di emergenza e a supporto delle strutture istituzionalmente deputate alla gestione delle attività, si potrà occupare quindi di fornire assistenza sanitaria pronta e specializzata alle persone coinvolte. Le competenze includono, a titolo di esempio non esaustivo, interventi di pronto soccorso, stabilizzazione dei pazienti, valutazione clinica, somministrazione di terapie urgenti e, se necessario, il coordinamento per il trasporto verso strutture ospedaliere. L'obiettivo principale è garantire una risposta rapida ed efficace per ridurre al minimo i rischi per la salute e migliorare le probabilità di recupero.

Altri ambiti di collaborazione saranno le attività di formazione e prevenzione così come lo scambio di informazioni tecnico-scientifiche, la condivisione di strategie e metodi finalizzati alla riduzione dei rischi d’interesse comune.

L’accordo rappresenta un altro sodalizio fondamentale nella cornice del sistema nazionale di Protezione Civile che può e deve contare su strutture operative sempre più specializzate al fine di poter offrire una risposta sempre più efficace di fronte ad uno scongiurato scenario emergenziale.



