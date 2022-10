Il cordoglio del Vescovo e della Diocesi di Rimini ai familiari delle vittime riccionesi

“Ho appreso con profondo sgomento la notizia del drammatico e gravissimo incidente che ha coinvolto le sei vittime riccionesi nell'incidente stradale sulla A4 in Veneto: cinque ragazzi e l'ex sindaco Massimo Pironi, che stavano vivendo una giornata di serenità e festa. Esprimo cordoglio, vicinanza e affetto nei confronti di tutte le famiglie coinvolte e dell’intera città di Riccione. Prego anche per l’educatrice del Centro 21 sopravvissuta all’urto ma ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Invito tutte le comunità cristiane della diocesi a partecipare al grande dolore con sentimenti cristiani. Su tutti coloro che sono coinvolti in questa drammatica vicenda, invoco lo Spirito Santo di Cristo Risorto perché dia luce e forza in questo momento di lutto e di grande prova”. mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini

“Come sacerdoti di Riccione ci uniamo e partecipiamo fraternamente al lutto dei familiari che hanno perso i loro cari in questo terribile incidente. L’associazione Centro21 e cooperativa Cuore21 sono nati per esplicita volontà della comunità riccionese e vedono tutta la città coinvolta. Assicurando la nostra vicinanza al loro dolore, affidiamo i ragazzi nella preghiera alla misericordia di Dio ed imploriamo Cristo, Signore della vita, affinché le famiglie e gli amici in lutto trovino consolazione e fiducia, e vengano accompagnati dalla Benedizione e dalla pace di Dio” . Domenica 9 ottobre, alle ore 21, è prevista una Veglia di preghiera cittadina nella Chiesa di San Martino di Riccione, alla quale parteciperà anche il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, insieme ai sacerdoti della città”. I sacerdoti di Riccione