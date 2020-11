Nella giornata di apertura della 15A edizione della Festa del Cinema di Roma, 1a Polizia di Stato ha presentato in anteprima nazionale, il documentario "La misura del Tempo" realizzato dal regista Stefano Ribaldi. Il cortometraggio racconta, attraverso i volti e le parole di donne e uomini della Polizia di Stato, la complessità di una professione che, per sua natura, si confronta con le realtà più dure e difficili della società. Storie di vita come quella di Nicola Barbato che, dalla sua sedia a rotelle, con grande generosità parla di sé, della sua esperienza e del suo sacrificio; di Maria Teresa Turazza, madre di Davide e Massimiliano, caduti entrambi in servizio, che lancia messaggi di speranza per un futuro di riscatto; di umanità e solidarietà, di competenza e dedizione nel campo della formazione e del soccorso pubblico, di tenacia e professionalità nelle attività investigative. Queste sono le storie raccontate nel documentario che descrivono anche solo in parte le numerose attività della Polizia di Stato. Sarà possibile visionare il filmato accedendo alla piattaforma MEDIAPOL e scaricando il seguente link: https://mediapoI.poliziadistato.it/watch_video.php?v=4DUB5W4U51S