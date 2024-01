Il Falco Pellegrino sulla prima oncia d’argento emessa dalla Repubblica di San Marino

Poste San Marino Spa Divisione Filatelica e Numismatica emette, per la prima volta, una moneta in argento 999 fior di conio brillante (BU) del peso di un’oncia. L’emissione, fissata per il prossimo 25 gennaio, rappresenta un’interessante novità rispetto al passato: le nuove monete saranno infatti realizzate con purezza pari a 999 millesimi ed un peso espresso in unità di misura riconosciuta in tutto il mondo. Il rovescio della moneta realizzata dall’artista Anna Schlindner raffigura un falco pellegrino in volo (completano la moneta in giro, in alto la legenda SAN MARINO e l’anno 2024, a sinistra l’iscrizione PEREGRINE FALCON, in basso le scritte 1 OZ e Ag 999 e il valore 5 EURO). La scelta di dedicare la moneta, che apre una nuova serie, è da ricercarsi nell’eleganza del rapace autoctono che nidifica in una nicchia della rupe nei pressi della Prima Torre sulla vetta del Monte Titano. Sul fronte lo stemma della Repubblica di San Marino (bozzettista Antonella Napolione).