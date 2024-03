Il Festival Locomix è pronto per partire con le selezioni

Dopo aver visionato i provini video inviati dai candidati, l’Associazione Locomotiva ha infine individuato, fra i candidati provenienti da tutta Italia, i sedici comici che accederanno alla fase successiva del rinomato concorso, giunto alla sua 17a edizione e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino.

Organizzate con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia, le selezioni si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio nelle serate del 13 e del 20 aprile 2024 alle ore 21:15. I biglietti saranno acquistabili on line su liveticket.it/teatropazziniverucchio.

Nella prima serata si esibiranno: Andrea Graziani (Forlì), Claudio Chiani in arte Claudio Nebbi (Rimini), Davide Giovannetti (Cesena); Enea Salicioni e Filippo Matteoni in arte Bromance (San Marino), Fabio Ferraro (Ferrara), Mirko Eleonori in arte Mirko (Lugo), Simone Donini (Ravenna) e Zagor Borghesi (Ravenna).

Nella seconda serata calcheranno il palco: Bea & Sco (Verona), Dario D’Angiolillo (Latina), Diego Fazi (Osimo), Francesco Curti (Bracciano), Gianluca Ciardo (Bari), Giovanni Carrossa (Padova), Massimiliano “Max” Sonsogno (Pavia) e Stefano Campagnolo in arte Virgigno con la gn (Cesena).

Dei sedici partecipanti, 6 saranno ammessi alla finale del 4 maggio al Teatro Concordia di San Marino, di cui 2 scelti dal pubblico in sala, 3 da una giuria composta dall’Associazione Locomotiva e dai Fratelli di Taglia e 1 da due “giurate” particolari, stile X Factor, quali Chiara Cicognani e Veronica La Maida.

Si prospetta un’edizione ricca di talenti e stili comici variegati, che vanno dal classico monologo al duo, dalla stand up alla comicità surreale, dalla parodia al demenziale.

L’associazione invita chiunque fosse interessato a seguire i suoi canali social (Facebook e Instagram) per restare aggiornato su eventi e novità.

https://www.locomotiva.org/

https://www.facebook.com/locomotivasanmarino

https://www.facebook.com/scrittidaridere



Comunicato stampa

Associazione Locomotiva