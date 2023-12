Il Generale Corrado Carattoni al Lions Club

Il Generale Corrado Carattoni, Comandante Superiore delle Milizie Sammarinesi è stato ospite del Lions Club San Marino Undistricted. Nella sua relazione sull’organizzazione militare della Repubblica di San Marino ha tracciato un’ampia e interessante analisi delle istituzioni militari di San Marino e della loro storia. L’ultima volta che San Marino ha preso parte a un conflitto armato fu nel 1463 contro i Malatesta e a fianco degli alleati Duchi di Urbino. E’ veramente invidiabile e infrequente nella storia di una nazione in ogni parte del mondo un così protratto periodo di pace, durato sino ai giorni nostri per oltre 550 anni. Ma, nonostante l’assenza di guerre, l’attività delle milizie sammarinesi è stato portato avanti con orgoglio da generazioni di cittadini che si identificano ancora nelle uniformi dei diversi Corpi delle forze armate del proprio Paese. Con l’ausilio di un video al quale possono ispirarsi tante nuove generazioni di sammarinesi, il Generale ha descritto con precisione la struttura militare, i Corpi che la compongono e i principali compiti loro attribuiti. Il Generale ha precisato che, ad eccezione della Gendarmeria e della Guardia di Rocca che sono Corpi professionali, l’arruolamento negli altri Corpi è esclusivamente su base volontaria e questo nella storia ha consentito una profonda dedizione alla difesa e alla preservazione del valore della libertà della Repubblica di San Marino la cui indipendenza va ricordato risale al 301 dopo Cristo. L’organizzazione militare sammarinese è posta sotto la Suprema Magistratura degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e, in seconda istanza, dal Consiglio Grande e Generale. Il Congresso Militare è il massimo Organo militare ed è presieduto dal responsabile politico, il Deputato alle Milizie, che normalmente delega il Generale, Comandante Superiore delle Milizie, a presiedere l’organismo che è composto dalle figure apicali dei Corpi Militari. Le Forze Armate della Repubblica di San Marino sono composte da 5 Corpi Militari: la Compagnia Uniformata delle Milizie, la Guardia del Consiglio Grande e Generale, la Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria, il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e la Gendarmeria. Solo questi ultimi due Corpi sono professionali, mentre i primi tre sono costituiti esclusivamente da figure volontarie. La serata è stata poi arricchita da un interessante dibattito che ha percorso anche gli anni della recente storia sammarinese con il prezioso contributo del precedente Generale delle Milizie, nonché socio Lions, Rosolino Martelli. Egli ha specificato il ruolo di Corpi militari costituiti in precedenti fasi politiche della vita sammarinese arricchendo con aneddoti la propria esperienza ai vertici della struttura militare sammarinese. Tra i soci Lions, nella figura di Cerimoniere, anche il Colonnello Augusto Gatti, Ispettore Generale delle Milizie e Vice Comandante Superiore, ha contribuito al dibattito con la lunga esperienza che vanta nella struttura militare sammarinese. Il Presidente del Lions Club Pietro Falcioni ha quindi ringraziato il Generale Corrado Carattoni per la serata ricca di storia delle istituzioni e di rievocazioni di vicende sammarinesi augurando che i giovani sappiano comprendere e apprezzare il ruolo delle Milizie aderendo con entusiasmo al richiamo dei valori della patria.

C.s. Lions Club San Marino