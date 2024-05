Comunicato Stampa di Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino

Le aziende sammarinesi, di ogni dimensione e settore, devono poter accedere nella maniera più agevole possibile a capitali utili alla loro crescita e consolidamento come accade alle imprese di ogni mercato maturo. Più capitale per creare occupazione di qualità e sviluppo economico sostenibile. Al centro del webinar del 15 maggio alle ore 16:30, gratuitamente previa iscrizione sulle pagine dell’Academy di ASE-CC, l'illustrazione del nuovo servizio di Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio incentrato sulla prevalutazione dei progetti imprenditoriali sammarinesi da parte di un comitato di valutatori professionali utile a mettere a punto il set di informazioni necessarie per essere “leggibili e interessanti” dagli operatori di Private Capital. Nel webinar interverranno i vertici di IBAN – Associazione Italiana dei Business Angels e di AIFI – Associazione Italiana dei Fondi di Venture Capital, Private Equity e Private Debt, i quali illustreranno le informazioni necessarie ad essere valutati e le modalità di intervento sul capitale da parte degli operatori di Private Capital. Durante il webinar interverranno, illustrando casi pratici, un business Angel, un fondo di Venture Capital e un Fondo di Private Equity. Una opportunità concreta in più a disposizione delle imprese, e dei loro professionisti, per diventare più competitivi e resilienti di fronte alle grandi sfide e opportunità insite nel trasformazione economiche in corso. L’iniziativa è accreditata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è promossa dalle associazioni imprenditoriali, dagli operatori bancari-finanziari e da San Marino Innovation.

