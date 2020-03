Il Lions Club San Marino Undistricted si stringe attorno alla sua comunità

Il Lions Club International è al primo posto tra le ONG del mondo nel rapporto euro raccolto ed euro donato ed interviene sempre tempestivamente nelle situazioni di estrema necessità con il motto “WE SERVE: dove c’è un bisogno c’è un Lions”. È un momento non facile per tutta la popolazione e questa volta il Lions Club San Marino, a differenza di altre in cui ha sostenuto popolazioni colpite da calamità naturali o epidemie nel mondo, ha subito deciso di dirottare le proprie risorse verso la comunità Sammarinese. Per questo motivo anche il Lions Club si è già attivato per una raccolta fondi tra i propri soci e ha preso contatto con l’Istituto Sicurezza Sociale al fine di contribuire nella lotta al COVID-19. Superiamo insieme questo momento difficile per la nostra Repubblica.”

Comunicato stampa

Lions Club International