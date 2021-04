Il municipio di San Giovanni si tinge di blu per la giornata per la consapevolezza sull’autismo

Il 2 Aprile è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, istituita dall’ONU nel 2007. In questa occasione le singole organizzazioni dedicate all'Autismo esistenti in tutto il mondo organizzano iniziative per promuovere ricerca, diagnosi, trattamento ed inclusione delle persone con Autismo. L'organizzazione Autism Speaking da anni promuove la campagna “Light it up the Blue” (accendi di blu), che mira ad illuminare con il colore blu tutti i monumenti principali del mondo. Lo slogan è «Non chiudere la porta alla conoscenza, accendi una luce blu». Il Comune di San Giovanni in Marignano colorerà il Municipio di BLU per questa ricorrenza, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con il fine manifestare vicinanza, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica culturale e sociale di grande rilievo. Anche la Biblioteca comunale che propone tutto l'anno iniziative per una cultura inclusiva, ha pensato ad uno speciale appuntamento ad Asmara grazie alle sue volontarie, al Regno di Fuori e con la preziosa collaborazione di Associazione D. Pacassoni. L'iniziativa sarà in diretta oggi sulla pagina bibliosgm dalle ore 18.00. “Nel percorso di un sempre migliore riconoscimento dei diritti e di una vera inclusione comunitaria delle persone con sindrome dello spettro autistico- sottolinea l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali Michela Bertuccioli - siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. Approfondire e sensibilizzare su questa tematica dunque è per noi fondamentale ogni giorno. Questo ultimo anno, molto complesso per tutti, ha richiesto ancora più forza ed impegno a tutte le famiglie in cui è presente una persona con autismo e per questo è fondamentale, da parte delle istituzioni e di ogni cittadino, la massima disponibilità e il desiderio di condivisione. A San Giovanni da anni ci impegniamo per questo grazie ad alcune realtà del territorio che non hanno mai interrotto la loro preziosa attività e presenza. Oggi, come ogni giorno, le ringraziamo, così come rivolgiamo un grazie immenso a tutte le persone con autismo che ci insegnano che la vita può essere vista e vissuta in modi diversi e tutti speciali”.