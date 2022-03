Il padiglione San Marino raggiunge quota 200 mila visitatori

Il Padiglione San Marino ad Expo 2020 Dubai ha raggiunto quota 200 mila visitatori dall'apertura del primo ottobre ad oggi. Per celebrare questo importante traguardo, lo staff ha immortalato un momento di conoscenza e festeggiamento insieme a Dana, la 200 millesima visitatrice arrivata al Padiglione San Marino questa mattina. Dana è una ragazza locale di 28 anni, originaria dell’Emirato di Abu Dhabi, che incuriosita dalla presenza del Tesoro di Domagnano ha deciso di entrare. Dana non conosceva la Repubblica, come la maggior parte dei turisti che in questi mesi sono stati accolti in Padiglione e hanno scoperto e approfondito la storia e la collocazione geografica nel mondo del nostro piccolo Stato. Oltre al pubblico in presenza, oltre 1 milione di utenti virtuali sono stati raggiunti dall'inizio di Expo, grazie a molteplici attività e dirette trasmesse attraverso i social media e il sito web di San Marino Expo, oltre che sulla piattaforma di Live@Expo, la quale ha riportato lo streaming del principale evento che ha visto coinvolto il Padiglione lo scorso 13 febbraio: il San Marino National Day. Un momento molto sentito, non solamente dai sammarinesi presenti ad Expo, ma anche dai numerosi concittadini che da casa hanno seguito la diretta manifestando il loro calore e supporto, contribuendo all’ottimo successo e ritorno mediatico dell’evento. Con un numero complessivo di oltre 15 milioni di visitatori, Expo 2020 Dubai si prepara dunque a mettere in scena la parte finale della manifestazione con un palinsesto di ospiti internazionali, eventi e offerte speciali come l'introduzione del Season Pass a soli 50 dirham, che sta attirando una media di 300 mila turisti al giorno. Si prevede dunque un incremento del numero di visitatori che nelle prossime settimane non vorranno lasciarsi scappare l'opportunità di far parte dell’evento più grande di tutto il Medio Oriente, che chiuderá i battenti il prossimo 31 Marzo.

Cs Commissariato Expo Dubai