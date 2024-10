Il servizio della Milizia e Guardia di Rocca Artiglieria per Il 22° Rally Legend 10 - 13 Ottobre 2024

A conclusione della manifestazione del 22° Rally Legend svoltosi a San Marino, i Comandanti e i Militi del Corpo della Milizia Uniformata e del Corpo della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria sono orgogliosi di aver dato il loro contributo e aver collaborato per lo svolgimento in sicurezza di tale importante evento che ha visto la partecipazione di un considerevole numero di turisti e appassionati. In particolare tale servizio, a supporto dei Corpi Professionali, è stato svolto a presidio della viabilità. Il Comando della Polizia Civile, come nelle edizioni precedenti, ha predisposto specifica tabella, molto precisa e dettagliata, con luoghi e orari per impiegare i Militi nelle postazioni predefinite. Pertanto da giovedì 10 a domenica 13 Ottobre 2024 sono stati coperti complessivamente circa 90 turni da parte della Milizia e della Guardia di Rocca – Artiglieria. Nel rinnovare il più vivo apprezzamento per il notevole impegno profuso dagli Ufficiali e dai Militi dei Corpi della Milizia Uniformata e della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria, il Comando Superiore desidera ringraziare il Comando della Polizia Civile per la fiducia dimostrata verso le Istituzioni militari sammarinesi, che hanno dimostrato ancora una volta la loro intrinseca utilità, che va ben oltre ai pur importantissimi compiti istituzionali che ad esse sono demandati.

C.s. Segreteria del Comando Superiore