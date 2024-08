Il Vice Comandante Generale della Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Sergio LIARDO al meeting di Rimini

La Guardia Costiera presente al Meeting di Rimini “per l’Amicizia tra i Popoli”. Con un proprio stand istituzionale allestito presso il padiglione “L'Italia in movimento” allestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con un Talk dedicato alla sicurezza in mare, il Vice Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, ha avuto l’occasione di incontrare il Sindaco di Rimini Dott. Jamil Sadegholvaad, il Presidente della Fiera di Rimini e dell’Italian Exibition Group (IEG) Maurizio Renzo Ermeti e, nel corso di una visita al Museo della Marineria di Cesenatico, il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e il Direttore dell’omonimo museo, Davide Gnola. Tra le visite programmate l’ammiraglio LIARDO ha fatto visita alla sede della Capitaneria di porto di Rimini dove è stato ricevuto dal comandante CF Giorgia CAPOZZELLA. Durante l’incontro sono state illustrate le recenti attività messe in campo nel Compartimento Marittimo di Rimini con i porti di Cesenatico, Riccione, Cattolica e Bellaria in prima linea per la tutela dei bagnanti con la nota operazione Mare e laghi sicuri 2024. Al termine della visita, l’Ammiraglio Liardo ha voluto rivolgere al comandante Capozzella e al suo staff un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso dal personale tutto del Compartimento Marittimo nell’espletamento dei compiti istituzionali.