Impresa Nazionale: le congratulazioni del Congresso di Stato

Il Congresso di Stato si congratula con i calciatori e i tecnici della Nazionale di calcio e con tutta la grande famiglia della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per lo storico successo nel Gruppo D di UEFA Nations League e per la promozione nel Gruppo C. È sempre emozionante vedere gli atleti sammarinesi raggiungere traguardi così significativi. Il risultato ottenuto con sacrificio e dedizione è la testimonianza del grande impegno, della determinazione e della passione che i giocatori e lo staff tecnico mettono in campo quando devono difendere i colori della bandiera del nostro Paese. Nonostante le dimensioni spesso ci impongano sfide proibitive, i nostri atleti hanno sempre dimostrato che con attenzione, preparazione e spirito di squadra si possono ottenere risultati straordinari. Quello raggiunto ieri in Liechtenstein è un traguardo importante che farà crescere ulteriormente il nostro calcio a livello internazionale ma, l’eco che ha garantito un tale risultato, sarà sicuramente di grande ispirazione per i tanti giovani sammarinesi che si approcciano al mondo dello sport e che garantiranno alle nostre nazionali un futuro brillante e al nostro Paese un’immagine prestigiosa e positiva.

cs Congresso di Stato