Inaugurata a Dublino la nuova sede del Consolato onorario di San Marino in Irlanda

Nella giornata di ieri, a Dublino, è stata inaugurata la nuova sede del Consolato Onorario della Repubblica di San Marino con giurisdizione sull’intero territorio della Repubblica d’Irlanda. L’Ambasciatore di San Marino in Irlanda, Dario Galassi, e il Console Onorario a Dublino, Furio Pietribiasi, con una breve cerimonia, hanno simbolicamente svelato insieme lo scudo consolare, sancendo così l’apertura ufficiale del Consolato Onorario che si trova nella città di Dublino. L’inaugurazione, è stata l’occasione per l’Ambasciatore Galassi, di portare il saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari; è stata confermata la volontà del Governo sammarinese a mantenere saldi e proficui i rapporti fra San Marino e Irlanda nell’interesse delle Istituzioni, dei cittadini e delle imprese sammarinesi. Evidenziate altresì le ottime relazioni bilaterali già esistenti e sottolineato il desiderio di rafforzarle ulteriormente in futuro anche a seguito dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea; l’apertura del nuovo Consolato Onorario di San Marino a Dublino contribuirà a fornire un impulso in tal senso, oltre a rappresentare un punto di riferimento per i concittadini residenti o in visita in Irlanda. Il Consolato Onorario è situato in “23 Howth Road, Dublin 3”; il riferimento è il seguente indirizzo e-mail: cons.dublino@gov.sm.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri