Formazione PA: al via il corso di formazione e aggiornamento professionale rivolto alla classe Dirigente

La Direzione Generale della Funzione Pubblica comunica l’avvio di un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia di Scienze Amministrative dedicato ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione. Venerdì 17 e sabato 18 maggio, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi “Lanfranco Ferroni”, si sono tenute le prime due lezioni dedicate all’approfondimento di temi chiave come il soggetto economico pubblico, l’economicità, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, il sistema di controlli nelle Pubbliche Amministrazioni e il monitoraggio e la valutazione delle performance. L’iniziativa è frutto di un Accordo di Cooperazione e Collaborazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica con l’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e la Sezione Sammarinese dell’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Il corso si propone di fornire a coloro che ricoprono il ruolo di Dirigente e Responsabile, un’approfondita comprensione e consolidamento delle nozioni fondamentali di diritto amministrativo nonché di argomenti relativi alla cultura manageriale. Saranno, inoltre, sviluppati temi di interesse generale e trasversale all’Amministrazione come gli interventi di semplificazione amministrativa e la trasparenza. Il corso si articolerà in dodici moduli nelle giornate di venerdì e sabato del corrente mese di maggio e del prossimo mese di giugno per una durata complessiva di trenta ore e le lezioni saranno tenute da funzionari pubblici dell’Amministrazione sammarinese ed italiana, professionisti, docenti universitari e magistrati. Successivamente, per il secondo semestre dell’anno corrente, sono previsti ulteriori percorsi formativi. Questi includono sia corsi di formazione generale, rivolti a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, sia interventi formativi mirati e settoriali, concepiti sulla base del fabbisogno formativo dei vari uffici.

“Una dirigenza adeguatamente formata ed aggiornata” - sottolinea il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti – “rappresenta una variabile fondamentale per assicurare l’esercizio dell’autonomia, migliorare la capacità decisionale, la gestione e l’impiego ottimale delle risorse organizzative. Questo percorso formativo è, perciò, mirato a consolidare le conoscenze tecniche e le competenze manageriali della Dirigenza pubblica perché ci sia, a cascata, un miglioramento complessivo della prestazione e dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Le prime due sessioni formative hanno approfondito temi cruciali e di stimolo per la classe dirigente, chiamata continuamente ad accrescere le proprie conoscenze al fine di eccellere nell’adempimento delle proprie responsabilità.”

c.s. DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA