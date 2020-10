Incontro tra Sua Eccellenza il Prefetto Giuseppe Forlenza e il Segretario di Stato alla Sanità della Repubblica di San Marino On. Roberto Ciavatta presso la Prefettura di Rimini

Si è svolto questa mattina presso la sede della Prefettura di Rimini un cordiale incontro tra il Segretario di Stato alla Sanità Onorevole Roberto Ciavatta ed il Prefetto Sua Eccellenza Giuseppe Forlenza alla presenza del Capo della Protezione Civile di San Marino Dott. Fabio Berardi e del Segretario Particolare della Segreteria Sanità Dott. Christian Ferrari. Nel corso dell’incontro si è ribadita la volontà comune di rafforzare la collaborazione bilaterale ai più ampi livelli con riferimento particolare all’attuale emergenza sanitaria. La forte integrazione sociale ed economica delle nostre realtà ci porta, infatti, a condividere anche aspetti legati alle emergenze di varia natura compresa quella sanitaria in corso in cui le rispettive unità di Protezione Civile hanno giocato un ruolo fondamentale in diversi ambiti. Le emergenze non conoscono confini amministrativi e la Prefettura di Rimini ha già svolto un ruolo fondamentale di coordinamento nella prima fase dell’epidemia. Il Prefetto Forlenza conferma la volontà di continuare a condividere le future strategie d’azione, collaborando per mettere a sistema tutte le forze disponibili; tutto questo al fine di adeguare le misure di contrasto sia al momento sia all’assetto sociale ed economico delle rispettive comunità. Si è convenuto sulla necessità di attivare tutte le strategie utili ad evitare un nuovo lockdown attraverso: un’adeguata informazione, l’educazione ai corretti comportamenti individuali, le misure di giusta profilassi igienica, il distanziamento sociale unitamente al presidio dinamico del territorio. La forte permeabilità dei due territori nei confronti, ad esempio, dei numerosi lavoratori transfrontalieri che quotidianamente varcano il confine, delle attività turistiche e del mondo della scuola, è un elemento che porta a considerare le due realtà come un'unica entità omogenea per la quale risultano opportune valutazioni e azioni comuni. Nell’occasione dell’incontro le autorità sammarinesi hanno avuto modo, a loro volta, di confermare la più ampia disponibilità a continuare il confronto per condividere la più efficace operatività nel contrasto dell’epidemia in corso e per ulteriori iniziative di comune interesse.





Comunicato congiunto

Segreteria Sanità e Sicurezza Sociale e Prefettura di Rimini