Interpellanza di RF su raccolta dati bancaria

a) alla luce del fatto che il Governo, a 6 mesi dal suo insediamento, non ha ancora pubblicamente delineato alcun progetto di rilancio del sistema bancario e finanziario nè di risoluzione delle criticità patrimoniali delle due banche pubbliche (Carisp e Banca Nazionale Sammarinese), che siano o meno in linea con le indicazione provenienti dagli organismi internazionali;



b) valutato che questa perdurante incertezza e mancanza di prospettive potrebbe rendere meno fiduciosi gli investitori che intendano portare, riportare o mantenere i propri risparmi nella Repubblica di San Marino;



c) considerato che i dati sulla raccolta e sugli impieghi pubblicati da Bcsm sono fermi al IV trimestre 2019 e non consentono quindi di analizzare compiutamente le dinamiche del sistema bancario e finanziario degli ultimi mesi, come invece sarebbe necessario fare;



d) tenuto conto di quanto prevede la normativa in materia di risoluzione bancaria (Legge 102/2019) con riguardo all’intervento dello Stato in caso di difficoltà di taluni istituti;



e) vista la necessità di impostare politiche economiche per il sistema bancario e finanziario che si basino su dati aggiornati;



Interpella il Governo per conoscere:



1. il dato della raccolta diretta del sistema, aggiornato al 30/6/2020, suddiviso tra raccolta facente capo a soggetti residenti e raccolta facente capo a soggetti non residenti;



2. il dato della raccolta indiretta del sistema, aggiornato al 30/6/2020, suddiviso tra raccolta facente capo a soggetti residenti e raccolta facente capo a soggetti non residenti;



3. il dato sugli impieghi del sistema, aggiornato al 30/6/2020, distinto fra impieghi lordi e impieghi netti ed evidenziando gli impieghi verso soggetti residenti e gli impieghi verso soggetti non residenti;



4. il dato sulle sofferenze del sistema, aggiornato al 30/6/2020, evidenziando le sofferenze derivanti da crediti verso soggetti residenti e sofferenze derivanti da crediti verso soggetti non residenti;



5. il coverage ratio sui crediti dubbi ed il coverage ratio sulle sofferenze, aggiornati al 30/06/2020;



6. il patrimonio netto del sistema, aggiornato al 30/6/2020;

7. quali siano le intenzioni del Governo circa:

la ricapitalizzazione di Carisp, date anche le volontà più volte espresse di superare il cosidetto “5ter” e le sue previsioni;

la messa a riserva, nel bilancio dello Stato, di adeguate somme per rimborsare, se necessario, i fondi pensione depositati presso Banca Nazionale Sammarinese;

la messa in campo di strumenti incentivanti per il rientro dei capitali dei sammarinesi all’estero;



