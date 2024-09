ISS: Nuova procedura per il mantenimento degli Assegni Familiari

Si informa la cittadinanza che, a partire dal mese di ottobre 2024, sarà obbligatorio caricare il certificato di iscrizione e frequenza scolastica o universitaria per il mantenimento degli assegni familiari, per studenti e studentesse dai 16 anni in su o che compiranno 16 anni nel periodo settembre 2024 – agosto 2025, direttamente su piattaforma ECOS, accessibile tramite il portale www.gov.sm.

Tale procedura sostituisce l'invio degli stessi tramite email, in vigore fino ad oggi.

Infatti, sulla piattaforma ECOS, già utilizzata per la richiesta dei contributi per il diritto allo studio, sarà attivata nei prossimi giorni una sezione dedicata all'upload dei certificati di iscrizione in formato PDF. Questa misura riguarda tutti coloro che frequentano Istituti superiori o Università fuori dalla Repubblica di San Marino. Tale procedura non è invece richiesta alle famiglie degli studenti e studentesse frequentanti la Scuola Superiore di San Marino e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per i quali i certificati verranno trasmessi agli uffici competenti dagli Istituti stessi.

Il servizio sarà disponibile dal mese di ottobre fino al 30 novembre 2024. Gli utenti interessati riceveranno una notifica cartacea da parte dell’Ufficio Assegni Familiari per ricordare l'adempimento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Ufficio Assegni Familiari: 0549 994401 - assegni.familiari@iss.sm;

Ufficio Diritto allo Studio: 0549 882260 - info@dirittoallostudio@pa.sm.

Comunicato stampa

ISS