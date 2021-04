ISS: Nuova sede temporanea per il Servizio Domiciliare Territoriale

Nell’ambito di una riorganizzazione operativa e dei lavori in corso per consentire una migliore fruizione degli spazi in ragione delle nuove necessità dovute al Covid-19, la sede del Servizio Territoriale Domiciliare è stata trasferita temporaneamente da Borgo Maggiore, nella sede di Dogana in via Lattanzio Valli n. 7.

Per prenotare le visite allo sportello si può contattare il numero 0549 994906, mentre per le pratiche sociali riguardanti le assistenti private domiciliari il numero da contattare è lo 0549 885533.

Comunicato stampa

ISS