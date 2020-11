Iss: ricoveri COVID-19 in Terapia intensiva all’Ospedale

A seguito della diffusione dei nuovi dati sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 a San Marino, l’Istituto per la Sicurezza Sociale richiama l'attenzione sulla situazione della Terapia Intensiva dell’Ospedale di Stato. Alla mezzanotte del 23 novembre 2020, le persone ricoverate nel reparto e positive al virus Sars-CoV-2 risultavano 9 a cui se ne potrebbero aggiungere altre anche nella giornata odierna, per instabilità del quadro clinico. Già dalla giornata di ieri i pazienti in Terapia Intensiva non-Covid, attualmente 3, erano stati trasferiti nella camera risveglio delle sale operatorie. A fronte quindi di una evidente fase di riduzione delle persone contagiate in Repubblica, si assiste a un aumento dei pazienti in Terapia Intensiva dove la permanenza media di una persona positiva è di circa 3 settimane. Questa situazione rischia di portare prestissimo alla saturazione dei posti disponibili per i pazienti Covid. Un incremento ulteriore, seppure gestibile dall’ISS, comporterebbe infatti la riduzione o temporanea sospensione di attività operatorie e ambulatoriali non urgenti. I professionisti ISS stanno dedicando il massimo impegno nell’affrontare la situazione, per la quale è necessario il massimo sforzo da parte di tutti.

c.s. ISS