Italian Exhibition Group: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020

Un forte inizio d’anno interrotto nel mese di marzo dall’emergenza sanitaria COVID-19 Immediata attivazione di significative misure per tutelare la salute delle persone e contrastare l’impatto economico-finanziario di questa violenta crisi. Ricavi totali del primo trimestre 2020 a 60,4 milioni di euro in calo, per l’emergenza sanitaria COVID-19, rispetto ai 67,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente (-10,2%). EBITDA1 pari a 23,4 milioni di euro in riduzione, per minori ricavi, rispetto ai 25,3 milioni del primo trimestre 2019 (-7,7%). EBIT a 18,8 milioni di euro rispetto ai 21,1 dello stesso periodo 2019 (-11%). Risultato netto del Gruppo a 11,9 milioni di euro in calo rispetto ai 13,1 milioni di euro del primo trimestre 2019 (-9,7%).