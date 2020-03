L'Associazione Infermieristica Sammarinese dona 5 mila euro alla terapia intensiva

L'Associazione Infermieristica Sammarinese ha deliberato di donare all' ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE la somma di euro 5.000 destinati all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i colleghi del nostro ospedale, in particolare per i colleghi della Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e nuove aree isolamento, i quali stanno affrontando l’emergenza in prima linea. L‘AIS rinnova la stima verso tutto il personale infermieristico, tecnico, medico, Oss e tutto il personale coinvolto per il lavoro che sta svolgendo, nel rispetto, ciascuno, delle direttive impartite dal Gruppo di Coordinamento. Ringraziamo commossi tutti i cittadini per gli attestati di stima, vicinanza e sostegno che ci stanno inviando e che ci danno la forza e lo slancio per continuare questa battaglia.

Il Direttivo AIS