L'Ordine dei medici di San Marino interviene sulla carenza di medici

Nell’ultima Assemblea dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino, alcuni partecipanti hanno portato all’attenzione del Consiglio Direttivo un grave problema che affligge il sistema sanitario sammarinese pubblico: “La carenza di medici”. Questa carenza determina enormi difficoltà nella copertura dei ruoli nei reparti specialistici, nella medicina di base e nel servizio di guardia medica. Ci si ritrova a dover ricorrere a medici pensionati italiani e ad assumere giovani professionisti, che dopo breve tempo abbandonano il posto ottenuto con bando di concorso internazionale per entrare negli ospedali italiani. Si evince quanto il problema sia complesso e come i tentativi fatti per arginare la fuga dei medici, rendendo più attrattivo il sistema sanitario sammarinese, non possa essere risolto con leggi sulla libera professione e convenzioni con Università per aumentare i posti dedicati ai giovani sammarinesi. Il divario economico retributivo e soprattutto il quadro legislativo che regola le pensioni dei medici sammarinesi è fortemente penalizzante, e riduce l’attrattività dell’ISS per le giovani generazioni. Su richiesta dei medici presenti in Assemblea, viene richiesto all’Ordine dei Medici di istituire una commissione di studio per una modifica legislativa del trattamento pensionistico, affinchè vi sia quanto meno una comparazione a quello italiano. La categoria medica infatti è fortemente penalizzata, sia dalla difficoltà di poter riscattare gli anni di università per i costi improponibili (molto più elevati di quelli italiani), sia da un ingresso nel mondo del lavoro tardivo dopo un corso di laurea di 6 anni e poi 5/6 anni di specialità.

La Commissione è composta dai seguenti professionisti:

- Dr. AGOSTINO CECCARINI , IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STESSA,

- Dr. DIEGO GHINELLI QUALE MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTROIATRI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- Dr.ssa ALESSANDRA ZANNONI MEDICO ISS.

- Dr. NICOLA AMELIO MEDICO ISS.

La Commissione nelle prossime giornate, avrà un ulteriore incontro con il Segretario di Stato alla Sanità, Dott.ssa Mariella Mularoni, su questo importante e delicato tema.