L'OSCE alla ricerca di giovani candidati per il Forum della Gioventù

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, con l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento dei giovani cittadini sammarinesi sui temi di politica estera e sicurezza internazionale, presenta l’opportunità di partecipare al Forum della Gioventù dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE) dal titolo “Prospettive 20-30 - Coinvolgere i giovani per un futuro più sicuro”, che si terrà a Bratislava il 29 e 30 ottobre 2019. Il Forum mira a riunire giovani provenienti dagli Stati partecipanti dell’OSCE e dai Paesi partner per la cooperazione per uno scambio di idee circa un futuro più sicuro nell’area dell’OSCE, con l’orizzonte temporale del 2030. L’evento si svolgerà a Bratislava, presso il Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca e in località attigue. La conferenza si aprirà con una cerimonia di alto livello seguita da una sessione plenaria, rivolta ai delegati selezionati. I giovani partecipanti discuteranno in parallelo, all’interno di vari gruppi di lavoro, delle loro prospettive per un futuro più sicuro nell’area dell’OSCE e oltre. Infine, una sessione plenaria chiuderà l’evento. L’invito è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I cittadini sammarinesi interessati a presentare una propria candidatura possono farlo inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica della Missione permanente di San Marino presso l’OSCE, rsmvienna@gmail.com, corredando la candidatura della scansione di un proprio documento di identità (carta di identità o passaporto), del proprio curriculum vitae redatto in lingua inglese e di una lettera motivazionale, anch’essa redatta in inglese (lingua ufficiale dei lavori dell’evento). Le candidature andranno presentate entro le ore 18.00 di lunedì 9 settembre. Tra gli idonei a partecipare verranno selezionati due candidati, una ragazza e un ragazzo, i cui profili saranno esaminati dagli organizzatori dell’evento per un’ulteriore fase di selezione, al fine di individuare un solo partecipante tra i due. A seguito della comunicazione di avvenuta selezione, il candidato o la candidata, anteriormente alla propria partecipazione, dovrà contattare la Missione permanente per un confronto preparatorio sui temi rilevanti trattati nella conferenza. Si precisa che le spese di vitto e alloggio saranno coperte dagli organizzatori dell’evento; le restanti saranno invece a carico del/la partecipante. Si segnala il sito internet www.osce.org/youth per ottenere maggiori informazioni circa l’attività tematica svolta dall’OSCE.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri