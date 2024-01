L'USGi in visita al SIGEP di Rimini

Il Presidente dell'USGI Matteo Selleri e il membro della stessa Associazione Pietro Masiello si sono recati in visita alla cerimonia d’apertura dell'edizione n. 45° edizione di Sigep -The World Dolce Expo. L'evento svoltosi alle 11.30 di sabato 20 gennaio 2024 ha visto la presenza del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e infine del Presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti. Le filiere di Sigep saranno rappresentate nei 28 padiglioni della fiera con un layout rinnovato e funzionale alla visita di compratori sia nazionali che internazionali ed operatori del settore, con oltre 1.200 marchi espositori che hanno occupato i 129mila metri quadrati del quartiere espositivo. Questa fiera da quasi 5 decenni mette in mostra il meglio dell' l'innovazione nel campo della industria dolciaria, vetrina delle eccellenze legate alle filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato, e tutto il suo relativo indotto nel packacing e nella tecnologia si produzione L'Usgi è stato poi, ospite dell'Arga, l’associazione che raggruppa i giornalisti specializzati nell’informazione dei settori agricoltura, alimentazione, ambiente, energie rinnovabili, boschi, foreste, caccia, pesca e territorio, qui rappresentata dal suo Presidente Dott. Roberto Zalambani, anche San Marino è membro attivo dell'Arga tramite il suo Presidente Matteo Selleri . La visita è poi terminata con la vista alla stand della nota azienda di macchinari per il gelato Carpigiani, da sempre leader nel suo settore.

Pietro Masiello – membro USGi