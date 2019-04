La Capitaneria di Porto di Rimini celebra la “Giornata del Mare e cultura marinara”

Si celebra oggi la seconda edizione della “Giornata del Mare e cultura marinara”, ricorrenza istituita con la legge di riforma al Codice della Nautica da diporto nel 2018 e celebrata in tutta Italia con l’intento di promuovere la cultura marinara e il concetto di cittadinanza del mare, sensibilizzando e educando soprattutto le giovani generazioni al rispetto del mare. A tal proposito, la Capitaneria di Porto di Rimini ha coinvolto alcuni classi dell’Istituto Scolastico “Decio Raggi” di Rimini in un’attività di promozione e sensibilizzazione volta a valorizzare il rispetto e la conoscenza del mare inteso come risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Il personale militare di questo Comando, con il prezioso contributo della Fondazione Cetacea Onlus di Riccione, ha tenuto presso l’Istituto Scolastico un incontro con gli studenti coinvolti sulle tematiche dei compiti istituzionali del Corpo, la sicurezza del mare e le principali problematiche ambientali. Inoltre, nell’ambito del progetto “Legalità e Sicurezza sul lavoro” – coordinato dall’I.N.A.I.L. locale – personale della Capitaneria di Porto di Rimini ha presentato, a beneficio delle scuole secondarie superiori, una lezione vertente sulla “sicurezza e tutela della salute del mare”, preziosa occasione per sviluppare le tematiche di sicurezza a bordo delle navi con le giovani generazioni. Infine, anche in occasione della manifestazione “Emerge Rimini”, organizzata dalla Protezione Civile, che si terrà presso l’area portuale di Rimini nei giorni 13 e 14 aprile, personale della Guardia Costiera continuerà la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del mare, ivi inclusa la consapevolezza dell’importanza della sicurezza in mare.