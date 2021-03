La Caritas dalla reggenza per presentare il Telefono Amico

In data 3 marzo 2021 i Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza privata il Direttore della Caritas Diocesana, Luca Foscoli, il Responsabile della Caritas Vicariale di San Marino, don Marco Scandelli, il Referente della stessa, Giovanni Ceccoli e il Direttore Commerciale della TIM San Marino Fabrizio Bonini È stato presentato alle Loro Eccellenze il progetto TELEFONO AMICO 0549 946262

Tale progetto, realizzato in collaborazione con la TIM, dà la possibilità alle persone ed alle famiglie in difficoltà, residenti in Repubblica, di sentirsi accolti e ascoltati nei loro bisogni. Una voce amica a loro disposizione in grado di assicurare vicinanza e comprensione in modo rispettoso e confidenziale. Il servizio Telefono Amico garantisce riservatezza e anonimato, è aconfessionale e apartitico, non fa discriminazioni di alcuna natura nei confronti di chi si rivolge ad esso. Inoltre, chi chiama è libero di mantenere, interrompere o ristabilire il contatto in qualsiasi momento, senza domande né spiegazioni da dover fornire.

Il servizio sarà attivo, a partire dall’8 marzo, nei giorni: LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00