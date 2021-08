La Carlo Biagioli srl partecipa allo Smiaf-San Marino

La Carlo Biagioli srl ha partecipato all’edizione Smiaf- San Marino International Art Festival-edizione 2021, portando il contributo artistico di Lucia Peruch-Lupan Artwork dei Mutoid. L’artista si è esibita il primo giorno del Festival, in Piazza Garibaldi-San Marino Città con una performance artistica di grande valore, ha assemblato i vari pezzi necessari a dare vita ad Olinn la sua meravigliosa creatura alta, l’opera è composta grazie all’uso di metalli di recupero, nello specifico: alluminio, barre di sospensione di automobili, mezzi misti, base in ferro così come alcuni fissaggi, colino in acciaio inox per la testa. Le ali di Olinn sono un accoppiato di alluminio e polietilene. Ad immortalare l’evento gli entusiasti ragazzi del corso di fotografia Young foto MW condotto da Ercole Giardi. Un paio di superbe ali, nulla di più rappresentativo per rendere il tema della rinascita, un soggetto molto caro alla Carlo Biagioli srl, così importante e sentito da costituire il corpo del suo terzo concorso d’arte dal titolo “Stop-Reset-Start”. Il concorso gode del patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di avere a sua disposizione il tasto “Reset”per potere cancellare un’azione, un evento, un periodo della vita e avere la possibilità di ricominciare tutto da capo? “Dimentica il tuo passato, dimentica te stesso e ricomincia di nuovo” Nel resettare riposizioniamo nuovamente qualcosa. Con quali esiti? sta a noi deciderlo. Il Concorso è rivolto ad artisti e neofiti di qualsiasi età, provenienza e nazionalità, il tema può essere interpretato in modo completamente libero, con i linguaggi espressivi della fotografia, scultura, pittura, video e scrittura. Il termine ultimo per consegnare l’opera è fissato per le ore 12 del 15 ottobre 2021, presso la sede della Carlo Biagioli Srl e previo contatto telefonico dell’utenza 335-7341511. Tutte le opere pervenute saranno fotografate ed esposte anche sul sito della Carlo Biagioli Srl dove sarà anche possibile effettuare una votazione on-line. Info e regolamento sul sito: www.carlobiagioli.com

c.s. Carlo Biagioli srl