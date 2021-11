La Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’Estero ricorda l'Ambasciatore Mauro Maiani

Nel triste e doloroso momento dell’improvvisa scomparsa dell’ambasciatore Mauro Maiani, la Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero desidera ricordarne la figura, lungamente e strettamente legata all’Istituzione, nelle diverse fasi della sua vita. Dopo aver preso parte all’edizione del 1983 dei Soggiorni Culturali, ha animato molte sessioni della Consulta, prima come rappresentante e poi come presidente della Comunità di Ravenna, dimostrando doti indiscutibili di vivacità e passionalità. Ha fondato e diretto, fino alla prematura e sfortunata chiusura, il periodico “Pagine Sammarinesi”, progettato per essere l’organo di informazione della Consulta. Durante lo svolgersi della propria carriera diplomatica ha sempre seguito con attenzione le attività dei suoi concittadini all’estero, divenendo, infine, anche il funzionario Responsabile dei Rapporti con le Comunità, carica dalla quale si è congedato unicamente per raggiunti limiti di età. Il rapporto simbiotico che l’ambasciatore Maiani aveva mantenuto con i sammarinesi all’estero, testimoniato anche dalla puntuale frequentazione della Comunità di origine, alla quale continua ed essere iscritto il padre, rende questo lutto molto doloroso per tutti coloro che lo hanno conosciuto, ne hanno condiviso le battaglie a favore dei cittadini all’estero e si sono sempre compiaciuti dei suoi successi. Ciao Mauro, che la terra ti sia lieve.

c.s. Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’Estero