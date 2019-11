La cultura è l'unica arma: Civico 10 apre la campagna elettorale

Cari amici di Civico10, il 20 novembre alle ore 21,00 presso il Palazzo dei Congressi Kursaal in Città apriremo la campagna elettorale di Libera presentando i nostri 60 candidati. La serata, dando il via alla fase finale prima del voto dell’8 dicembre, conclude gli incontri che abbiamo organizzato presso la sala Montelupo di Domagnano, parlando di Diritti delle persone e dei popoli con Elisabetta Zamparutti dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino, al Teatro Titano di Città che ha visto tanti cittadini partecipare all’incontro dedicato all’Ambiente con Dario Vergassola ed Eriuccio Nora, al Podere Lesignano parlando del Lavoro che cambia con l’ex Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, Flavio Corradini. Per concludere il ciclo di presentazione del nostro programma, dedicheremo la prima parte della serata del 20 novembre alla Cultura con David Riondino, fantastico attore e musicista, testimone della passione con la quale pensiamo e lavoriamo per la San Marino che vogliamo. Tutti i candidati di Libera hanno confermato la loro presenza e sarà questa la prima occasione ufficiale per conoscerli e dargli i vostri suggerimenti affinché Libera possa competere sapendo di avere alle spalle una grande tradizione popolare e la saggezza della parte migliore del nostro popolo. In conclusione brinderemo tutti insieme augurando successo a Libera affinché possa divenire la prima forza del Paese, capace di indicare un percorso di equilibrio, saggezza e volontà nell’affrontare le sfide che ci attendono, in un panorama di forze conservatrici o populiste che continuano, artatamente, ad alimentare uno scontro utile solo a guadagnare qualche voto in più, ma perdente per le sorti di un Paese che ha bisogno mai come ora di unità. Vi aspettiamo!