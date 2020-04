La donazione della Repubblica Ceca a San Marino

L’ennesima prova di generosità nei confronti della Repubblica arriva questa volta dal Governo della Repubblica Ceca, che oggi pomeriggio ha donato un ingente quantitativo di materiale sanitario all’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. Il carico è partito da Praga a bordo di un mezzo governativo ed è stato accolto al confine sammarinese dalle forze dell’ordine e da un funzionario del Dipartimento Affari Esteri. Prima della consegna del materiale, l’Ambasciatore della Repubblica Ceca, Vaclav Kolaja, è stato ricevuto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e dal Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, che hanno voluto esprimere la profonda gratitudine del Governo sammarinese per un gesto di altissimo significato nell’attuale fase di emergenza sanitaria. L’incontro istituzionale ha altresì consentito un confronto sui temi di politica estera e sulle principali sfide che l’epidemia da Covid 19 ha posto e continua a porre a livello internazionale, nonché di sottolineare l’eccellenza delle relazioni bilaterali che, anche attraverso la generosa donazione, confermano lo spirito di effettiva collaborazione e la reciproca stima. Al termine dell’incontro, la delegazione si è quindi recata presso la sede dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per la consegna del materiale sanitario, accolta dagli alti responsabili dell’Istituto e della Protezione Civile. L’Ambasciatore della Repubblica Ceca, Václav Kolaja, e il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco del Castello di Praga, Radek Stránský, hanno consegnato personalmente all’ISS 70.000 mascherine, 10.000 respiratori FFP2, 100 tute, 100 occhiali e 10.000 guanti protettivi. Tra il materiale pervenuto, anche un imballaggio di mascherine fatte a mano e uno di occhiali protettivi, rispettivamente donati dal popolo polacco e dagli ospedali di Praga. Le Autorità presenti hanno profondamente apprezzato questa testimonianza di concreta generosità, segno tangibile dello sforzo collettivo che i Paesi stanno compiendo in questo momento di emergenza sanitaria, a sostegno della più ampia ed effettiva cooperazione fra Stati.