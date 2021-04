La Fortezza di San Leo torna ad accogliere il pubblico in sicurezza

I luoghi della cultura di San Leo riaprono al pubblico e anche la suggestiva Fortezza Rinascimentale aprirà le porte venerdì 30 aprile in piena sicurezza. In Fortezza saranno come è avvenuto lo scorso anno scrupolosamente seguite le linee guida del Mibact. Come da protocolli ministeriali saranno riattivate le norme anti-covid per l’accesso al museo, che sarà aperto nelle giornate di: Venerdì 30 Aprile, Sabato 01 Maggio, Domenica 02 Maggio, Giovedì 06 Maggio, Venerdì 07 Maggio, Sabato 08 Maggio, Domenica 09 Maggio, Giovedì 13 Maggio, Venerdì 14 Maggio, Sabato 15 Maggio, Domenica 16 Maggio. Nelle giornate di sabato e domenica prenotazione a Ufficio Turistico I.A.T. Tel. 0541/926967; mail info@sanleo2000.it, WhatsApp +39 339 549 7576 (consigliato). Per garantire una corretta distribuzione degli accessi e non creare assembramenti e file si potranno acquistare i biglietti anche on line sul sito Ticketone all’indirizzo: https://www.ticketone.it/artist/fortezza-san-leo/ Sarà riaperto anche il Bookshop all'interno della Fortezza e sarà attivo il servizio navetta dalla Piazza alla Fortezza. La riapertura della Fortezza è all'insegna della sicurezza e della tecnologia. Già dallo scorso anno sono stati installati appositi tornelli dotati anche di una ThermApp MD Camera per rilevare la temperatura corporea prima dell’ingresso in Fortezza. Tutti gli ambienti sono oggetto di una costante sanificazione e pulizia ed è prevista la fornitura ai visitatori di mascherine come dispositivo di protezione personale obbligatorio, di guanti monouso e postazioni per utilizzo di gel disinfettante per le mani. La stessa struttura della Fortezza permette inoltre una visita in tutta sicurezza, grazie alle tre grandi piazze d’armi che oltre a permettere una visione a tutto tondo del panorama del Montefeltro, di cui San Leo è la capitale, e della Romagna meridionale (Valmarecchia, Riviera Adriatica, San Marino) garantiscono le indispensabili distanze interpersonali tra i visitatori. Gli orari di visita saranno dalle 10.30 alle 18.45 (ultimo ingresso alle ore 18.00) e sono state inoltre riviste anche le tariffe di ingresso, accordando in particolar modo agevolazioni rivolte a bambini, ragazzi e nuclei familiari: l'ingresso sarà infatti gratuito fino ai 14 anni ed è stato introdotto un biglietto “Family” (www.san-leo.it).

c.s. Comune di San Leo