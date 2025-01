La Giunta di Serravalle esprime preoccupazione per la sicurezza pedonale

La Giunta desidera esprimere la propria vicinanza alla signora coinvolta nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 22 Gennaio lungo la superstrada all'altezza dell'ingresso nel centro storico di Serravalle. L’episodio che ha visto una donna di 77 anni investita mentre attraversava le strisce pedonali, solleva, ancora una volta, una questione fondamentale: la sicurezza stradale e pedonale all'interno della nostra Repubblica. Cogliendo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine intervenute così come i passanti che hanno prestato i primi soccorsi, l’incidente evidenzia la necessità di interventi immediati e mirati per garantire la sicurezza delle strade, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più vulnerabili, come anziani e bambini. Riteniamo fondamentale investire maggiormente nella realizzazione e nel miglioramento di percorsi ciclopedonali che attraversino il territorio, valorizzando una mobilità sostenibile e favorendo il benessere di tutti i residenti. La qualità di un paese, infatti, si misura anche e soprattutto dalla capacità di offrire infrastrutture sicure e accessibili, che mettano al centro le esigenze delle persone. La Giunta di Serravalle si impegna a promuovere un confronto aperto con le istituzioni competenti e dopo questo ennesimo tragico episodio ci si auspica possa partire un cambiamento significativo. Invitiamo per questo il Congresso di Stato e gli enti preposti ad accelerare i tempi per l'adozione di un piano organico di sicurezza stradale che preveda, tra le altre cose, oltre al miglioramento di presidi utili alla sicurezza della strada e la promozione di percorsi protetti per ciclisti e pedoni. Siamo convinti che solo con un impegno condiviso e con interventi concreti si possa costruire un futuro in cui eventi drammatici come quello avvenuto ieri diventino sempre più rari. La sicurezza dei nostri cittadini è e deve rimanere una priorità assoluta.

cs Il Capitano Roberto Ercolani per la Giunta di Castello di Serravalle