La neve dei giorni scorsi ha danneggiato i sentieri, AASLP al lavoro per ripristinare i danni

La neve caduta copiosa negli ultimi giorni, unita alla pioggia che, conseguentemente, l’ha resa pesante, ha danneggiato pericolosamente il patrimonio arboreo sammarinese causando la rottura di rami, branche e la caduta di piante. Un grave danno ambientale che ha compromesso autoveicoli in sosta e creato ostacoli al traffico su strada. Le temperature sopra lo 0 C° e la pioggia copiosa stanno favorendo lo scioglimento rapido della neve ma la preoccupazione dei tecnici AASLP è che lungo i versanti più ripidi, che a volte sono anche i più fragili (es. Sentiero della Rupe che per lunghi tratti si trova sotto “costoni di roccia”), la coltre bianca possa aver portato a valle non solo piante (o porzioni di tronchi e rami) ma anche pezzi di sentiero. Vi è inoltre l’ipotesi che abbia smosso sassi e terra fino a coprire interi tratti di percorso e che questo processo possa verificarsi anche nei giorni a venire. I tecnici di AASLP si sono attivati per monitorare “percorribilità e sicurezza” dei percorsi anche se nel breve periodo, risulta complesso intervenire per rimuovere tutti gli ostacoli. Non appena la situazione migliorerà si interverrà per ripristinare almeno gli itinerari più frequentati e per mettere in sicurezza, quelli che ad oggi risultano fragili affinché possano tornare percorribili. Qualora qualche percorso dovesse risultare gravemente danneggiato e non sarà possibile intervenire sarà doveroso chiuderlo. Si confida nella comprensione che gli escursionisti avranno a riguardo. A tutti gli escursionisti si raccomanda di affrontare le loro camminate sempre adeguatamente equipaggiati con l’attrezzatura di sicurezza e di procedere sugli itinerari e sui sentieri con tutte le prudenze e precauzioni possibili.

c.s. AASLP