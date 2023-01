La Reggenza e Segretari di Stato partecipano alle celebrazioni della fratellanza dei sammarinesi a New York

Una significativa e toccante celebrazione istituzionale si è tenuta ieri a New York, presso Leonard’s Palace, alla presenza di numerosissimi concittadini appartenenti alla Fratellanza dei sammarinesi e di una Delegazione Istituzionale, in occasione dell’88^ anniversario della Fondazione della Fratellanza medesima e della ricorrenza della festa della compatrona Sant’Agata. Alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, del Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, e dei diplomatici accreditati alle Nazioni Unite e del Dipartimento Affari Esteri, la parte istituzionale ha lasciato ampio spazio ad interventi delle Autorità convenute, che hanno sottolineato il forte significato e il legame inscindibile che unisce i concittadini dentro e fuori confine. La Loro Eccellenze, nel Loro articolato indirizzo di saluto, hanno ripercorso le tappe dell’emigrazione dei concittadini sammarinesi nel secolo scorso, sottolineando il profondo senso di appartenenza, il rispetto per le Istituzioni, per la storia e per le tradizioni della Repubblica. Nel tracciare il percorso della Fratellanza di New York, i Capi di Stato hanno attribuito ai singoli concittadini il ruolo di veri e propri Ambasciatori e il merito di aver lavorato con coscienza e saggezza nel mantenimento del legame indissolubile; parole di elogio anche nei confronti della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero e dei Soggiorni Culturali. La Reggenza ha rivolto un pensiero speciale ai giovani, affinché possano custodire con orgoglio e riconoscenza l’eredità dei Padri, per non disperdere la consapevolezza della peculiare identità statuale e della secolare Sovranità di un Paese libero e democratico. Commovente e sentito l’intervento del Presidente della Fratellanza, Sanzio Vagnini, che ha toccato le corde più sensibili dell’ampia platea, richiamando l’attaccamento ad un sodalizio che deve ispirare il costante lavoro e l’interesse delle istituzioni, affinché continui nella sua funzione di catalizzatore di concittadini. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nel suo intervento, ha espresso parole di forte emozione per la sua seconda partecipazione a tale circostanza, richiamando altresì il riavvio del festeggiamento in seguito alla sospensione degli ultimi anni per emergenza pandemica. Beccari ha sottolineato il contributo dei tanti concittadini per rafforzare gli strumenti a disposizione ed anche la propensione che i cittadini sammarinesi hanno per l’emigrazione. Il Segretario di Stato ha rimarcato lo spirito dell’unicità del Popolo sammarinese, ovunque esso risieda, richiamando altresì la figura dello scomparso Console Generale, Roberto Balsimelli, deceduto solo qualche anno fa e che tanto si prodigò per il benessere dei cittadini nella città statunitense e per il mantenimento di un ponte inscindibile con la Madre Patria. A portare il proprio indirizzo di saluto anche il Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, che ha rimarcato l’importanza e la singolarità della celebrazione, auspicando che venga mantenuta particolarmente alta l’attenzione e che continui ad essere alimentato il solido rapporto fra concittadini distanti migliaia di chilometri.

Cs - SdS Affari Esteri