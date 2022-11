La Repubblica di San Marino al WTM di Londra

Inaugurata ieri l’edizione 2022 del WTM di Londra dove la Repubblica di San Marino è presente fino a domani, con uno stand personalizzato all’interno dell’area Italia, per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico prevenienti da tutto il mondo. All’interno dello spazio sammarinese sono presenti San Marino Outlet Experience, Ace Tour Operator e San Marino Events, alcuni dei quali hanno partecipato questa mattina al Buyers Speed Networking, un’opportunità mirata a massimizzare i contatti B2B. WTM si riconferma l’evento globale leader per l’industria dei viaggi ritornando ad essere l’appuntamento “not to be missed” per i professionisti del turismo.

Cs - VisitSanMarino