La Repubblica di San Marino partecipa a BIT 2023

San Marino presenta la sua offerta turistica e il calendario eventi 2023 a Milano in occasione di BIT 2023. Inaugurata oggi la tre giorni dedicata alle ultime tendenze in tema di viaggi, con la giornata aperta al pubblico dei viaggiatori. BIT 2023 ospita all’Allianz MiCo del capoluogo lombardo fino a martedì 14 febbraio un’ampia rappresentanza di tutte le filiere, dalle Regioni italiane agli Enti del Turismo esteri, dai Consorzi agli operatori privati fino all’hôtellerie. Tantissimi i buyer provenienti da tutto il mondo: dal Canada alla Francia, fino alla Malesia e all’Uruguay. E’ l’occasione per trattare le grandi tendenze in ambito turistico: Territori e metaverso, con un’analisi di come l’esperienza virtuale possa fare da apripista al mondo reale; Turismo slow e sostenibile - Turismo naturalistico, per valorizzare la ricaduta sui territori del crescente desiderio di immergersi nella natura tenendo conto di un turista sempre più consapevole. San Marino si inserisce perfettamente in questo quadro, con la sua offerta di attività outdoor ed experience sostenibili che affiancano i consolidati prodotti turistici legati al patrimonio storico, culturale, paesaggistico e gastronomico del territorio della Repubblica di San Marino. Per far conoscere tutte le novità della destinazione agli operatori e ai media italiani e internazionali, l’Ufficio del Turismo è presente con un stand di 42,5 mq nell’area Leisure insieme agli operatori Ace Tour Operator, Azimut, Mondo Immagine e Prima Tour, che rappresentano San Marino nelle contrattazioni b2b. La presenza di una delegazione della Federazione Balestrieri Sammarinesi, nella giornata odierna, ha contribuito a promuovere l’immagine della destinazione turistica e il calendario eventi 2023, rendendo ancor più suggestiva e ricca la partecipazione sammarinese alla kermesse milanese.