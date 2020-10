La Repubblica di San Marino partecipa a Ttg Travel Experience 2020

Al via l’appuntamento autunnale con TTG Travel Experience, la prima fiera turistica internazionale a svolgersi in presenza dall’inizio della pandemia. L’evento fieristico b2b, punto d’incontro strategico fra le imprese del settore e le aziende di intermediazione del prodotto turistico più qualificate a livello mondiale, aprirà i battenti alla Fiera di Rimini mercoledì 14 ottobre per concludersi venerdì 16 ottobre. La manifestazione prenderà ufficialmente il via con l’opening event a cui parteciperà il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. L’Ufficio del Turismo sarà presente all’interno del Padiglione C5 - Stand 079-082 per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico. All’interno dell’area Repubblica di San Marino saranno presenti gli operatori sammarinesi Ace Touroperator, eBike Experience, GHSM Group, Joli Group, Prima Tour, San Marino Viaggi e Vacanze, SMD-San Marino Destination, The Market, The One. TTG Travel Experience sarà l’occasione per presentare le ultime novità sui prodotti turistici di eccellenza per la Repubblica di San Marino, tra cui la vacanza attiva, protagonista della campagna di comunicazione “Lontana dai luoghi comuni, vicina a te” e del sito outdoor.visitsanmarino.com. Non mancheranno anticipazioni sulla prossima edizione de “Il Natale delle Meraviglie”, l’evento di punta del cartellone invernale che partirà sabato 28 novembre.

