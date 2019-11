La tutela della privacy negli studi commerciali: un convegno sulle disposizioni del nuovo regolamento europeo

Il Nuovo Regolamento Europeo Privacy negli Studi Commerciali al centro del convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini in programma venerdì 22 novembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso il Centro Congressi SGR di Via Chiabrera. I commercialisti hanno a che fare quotidianamente con il trattamento di dati dei clienti, non solo quelli contabili ma anche quelli che riguardano la parte più intima delle persone: dichiarazioni dei redditi, donazioni a enti religiosi, certificati medici, polizze assicurative, scontrini o ricevute per visite mediche. L’incontro servirà a fissare principi fondamentali e disposizioni contenute nel Nuovo Regolamento Europeo Privacy, ad inquadrare i nuovi adempimenti in materia e il sistema organizzativo privacy negli studi, ad approfondire i temi del Data Protection Officer, del registro delle attività di trattamento, della notifica delle violazioni dei dati personali, del sistema di sanzionamento e del trasferimento dei dati all’estero. Aspetti, questi, che saranno affrontati da Matteo Angi, consulente ed esperto in Legal Compliance. La partecipazione al convegno garantisce l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.