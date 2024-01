Lectio magistralis prof. Verter Casali. 31 gennaio 2024 ore 17:30

Dal 2021, ogni anno, la Segreteria di Stato per la Cultura sotto l’egida degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e in collaborazione con la Direzione del Cerimoniale Diplomatico, organizza una lectio magistralis, aperta al pubblico, tenuta dal prof. Verter Casali, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale, allo scopo di stimolare una riflessione sulla nostra storia e sulla nostra identità all’interno dei luoghi deputati alla vita istituzionale. Per il quarto anno consecutivo, a ridosso della ricorrenza di San’Agata, mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 17:30, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico, alla presenza delle Loro Eccellenze, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, il prof. Verter Casali – cultore ed esperto della storia e delle Istituzioni sammarinesi – terrà una dissertazione, della durata di 60 minuti circa, dal titolo: “La Repubblica di San Marino nel XVIII secolo: società e vicende storiche” Il prof. Verter Casali non ha di certo bisogno di presentazioni. Già docente di storia e filosofia presso le Scuole Superiori di San Marino, ha dedicato gran parte della sua attività di studioso e di insegnante all’approfondimento della storia sammarinese. Dopo la tesi di laurea, incentrata sull'Arengo del 1906, ha pubblicato articoli, saggi e volumi relativi alla storia sammarinese e partecipato in qualità di relatore a diverse conferenze sul tema. Sarà possibile assistere alla lectio magistralis presso la Sala del Consiglio Grande e Generale inviando una mail di richiesta all'indirizzo francesco.morganti@pa.sm Per ragioni logistiche, le richieste di partecipazione saranno ricevute fino ad esaurimento posti e dovranno pervenire entro martedì 30 gennaio 2024 alle ore 13:00.