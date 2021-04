Lettera aperta del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta

Cari concittadini,

la campagna vaccinale in Repubblica sta procedendo velocemente e già alcuni risultati stanno iniziando a vedersi: la curva dei nuovi contagi si è notevolmente ridotta, la pressione sui reparti di terapia intensiva e isolamento dell’Ospedale di Stato sta progressivamente diminuendo, abbiamo potuto programmare alcune riaperture che tendenzialmente ci condurranno a un lento ma quanto mai sperato ritorno alla normalità.

Questi risultati sono stati possibili solo grazie alla massiccia adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19, con la quale le persone più fragili hanno ottenuto una difesa in più e i nostri medici, infermieri e tutto il personale sanitario e socio-sanitario, che non mi stancherò mai di dire, sono i veri eroi di questa pandemia, hanno ottenuto un’arma concreta per vincere questa guerra. La Repubblica di San Marino si avvia così a essere tra i primi paesi dell’area occidentale del mondo a tornare progressivamente alla riapertura di tutte le attività e a condurre una vita quanto più possibile normale.

Di questo importante risultato, non posso che ringraziare tutti voi.

Ma proprio per questi motivi, sono qui a richiedere un ultimo, ma essenziale sforzo, per completare l’immunizzazione del nostro paese e di amplificare questo mio appello in maniera contagiosa e attraverso il passaparola che una piccola comunità come la nostra può generare, a tutti i vostri amici, parenti, conoscenti, colleghi.

Al momento infatti, sono circa 9.000 i soggetti che ancora non hanno prenotato la loro prima dose. L’importante traguardo collettivo, che ci renderà fieri di vivere a San Marino, è quindi vicino: questi dieci giorni che mancano alla fine del mese di aprile, sono decisivi.

Ecco l’ultimo sforzo che vi richiedo: prego chi non si sia ancora vaccinato a prenotarsi il prima possibile - online su https://servizionline.iss.sm/#new-4 o telefonicamente allo 0549.994905 - per poter così ricevere la prima dose entro la fine di aprile. Dal primo maggio, infatti, il personale sanitario e socio-sanitario dell’Istituto Sicurezza Sociale sarà impegnato nella somministrazione dei richiami vaccinali.

L’ISS ha inoltre la necessità di tornare alla piena operatività di tutti i suoi servizi. Per questo motivo le successive prenotazioni di prime dosi slitteranno alla fine del mese di maggio.

Ricordo anche che la massima copertura vaccinale si ottiene tre settimane dopo la seconda somministrazione. Chi dovesse iniziare la vaccinazione a fine maggio otterrebbe la copertura non prima del mese di luglio. E questo ultimo concetto non potrà che valere anche in caso di aperture alla mobilità extra-San Marino, per motivi di sicurezza internazionale che sono sicuro sarete in grado di comprendere.

“Il mio bene, per la salute di tutti”: mi affido a voi. Coraggio!







Comunicato stampa

Il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta