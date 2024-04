Lettera del Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini a tutte le lavoratrici e lavoratori sammarinesi per la festa del 1°Maggio 2024

Carissimi concittadini,

celebriamo il Primo Maggio, la festa dei lavoratori. Questa giornata è simbolo di un percorso coraggioso e determinato per i diritti, per la dignità e la giustizia nel mondo del lavoro.

Il Primo Maggio non è solo un momento di celebrazione, ma anche un tempo di riflessione su quanto già ottenuto e sulle sfide che ancora ci aspettano.

San Marino oggi vive un momento di piena occupazione, con un tasso di disoccupazione ai minimi storici, questo grazie alle politiche messe in atto in questi anni che hanno accompagnato un sistema economico sano e diversificato.

Ma non possiamo accontentarci di ciò che è stato fatto, anzi ci deve spingere a migliorare ulteriormente per garantire condizioni di lavoro dignitose e giuste per tutti.

Nella nostra comunità, infatti, esistono ancora situazioni che meritano attenzione, disparità e discriminazioni di genere, condizioni di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, categorie che meritano maggiori tutele, come gli ultra cinquantenni e le persone che soffrono di invalidità, disabilità o in difficoltà economiche.

Dobbiamo inoltre continuare a lavorare affinché ci sia sempre più equilibrio tra i tempi lavorativi, aspetto fondamentale della nostra quotidianità, con quelli di vita, necessità questa sempre più insistente, visti i cali demografici, le difficoltà e le diverse situazioni familiari.

Il mio impegno sarà quindi quello di continuare a sostenere politiche che promuovano la creazione di posti di lavoro stabili e sicuri, che proteggano i diritti dei lavoratori e che favoriscano un'economia più equa e inclusiva. Dobbiamo investire nella formazione professionale, nell'innovazione tecnologica e nell'economia sostenibile per garantire un futuro migliore per tutti.

In questo Primo Maggio, rinnovo il mio impegno a difendere i valori di solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale, perseguiti in questa legislatura e ringrazio le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali per il proficuo lavoro svolto insieme in questi anni.

Senza il costante confronto, non si sarebbero mai ottenuti gli obiettivi del programma di Governo, raggiunti anche con lo spirito tripartito che ha caratterizzato il programma politico della mia Segreteria e sostenuto dall’Organizzazione Mondiale del Lavoro.

I risultati conseguiti potranno costruire una società in cui il lavoro sia valorizzato, in cui ogni individuo abbia la possibilità di realizzarsi e in cui nessuno sia lasciato indietro.

Auguro a tutti un felice Primo Maggio, in cui possiamo celebrare le conquiste passate e guardare con speranza e determinazione al futuro che vogliamo costruire insieme.

Grazie.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato al Lavoro