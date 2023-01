"Libera San Marino": una firma per servizi migliori e per tutelare la nostra sovranità

Libera prosegue la sua raccolta firme per la chiusura del Cot e per dire no al Monopolio straniero con il Des. Per quest’ultimo progetto vogliamo vederci chiaro e stiamo spiegando ai cittadini i pericoli per sovranità, territorio e libera concorrenza. Condividiamo, in questo senso, la presa di posizione della Csdl quando chiede che “San Marino non si presti ad accogliere chi non paga le tasse nel suo Paese” e mette in evidenza i rischi che abbiamo e continueremo a sollevare anche noi, sia in Consiglio Grande e Generale che fra la cittadinanza.

Sulla medicina di base, invece, crediamo che il rapporto fra paziente, medico ed infermiere debba tornare ad essere centrale e quindi valorizzato con specifiche risorse ed una organizzazione diversa.

Vogliamo sensibilizzare il Governo con l’aiuto di tantissimi cittadini che ci stanno supportando: abbiamo già raccolto migliaia di firme.

Ecco i prossimi appuntamenti e dove è possibile sottoscrivere le petizioni:

-SEDE LIBERA (VIA DEL SERRONE 62, MURATA)

Dal 23 Gennaio al 3 Febbraio 2023 dalle 10.00 alle 15.00

-MENSA TAVOLUCCI

Lunedì 30 e Martedì 31 Gennaio 2023 dalle 12.00 alle 14.30

-MENSA SERRAVALLE

Mercoledì 1 e Giovedì 2 Febbraio 2023 dalle 12.00 alle 14.30

Per ulteriori informazioni scrivere al numero di WhatsApp di Libera: 3668451041

Libera continua il confronto con le persone, chiede un cambiamento netto nella sanità e nello sviluppo economico di San Marino, ascolta e tramuta le difficoltà, le criticità e le preoccupazioni riscontrate dalla cittadinanza in iniziative politiche e proposte.

Cs - Libera